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العثورعلى “لغم” من مخلفات الحروب خلف مصنع جنوب بورسعيد

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العثورعلى “لغم” من مخلفات الحروب خلف مصنع جنوب بورسعيد العثورعلى “لغم” من مخلفات الحروب خلف مصنع جنوب بورسعيد

لغم

 

عُثر على ” لغم من مخلفات الحروب ” خلف مصنع سينمار جنوب بورسعيد ، وكان قد تبلغ لقسم شرطة الجنوب بالعثور على جسم غريب خلف مصنع سينمار للكيماويات بالمنطقه الصناعيه – دائرة القسم اثناء قيام بعض الحفارات بتسوية الأرض خلف المصنع .

انتقلت على الفور القوات اللازمة وتم عمل كردون أمنى بمكان تواجد الجسم المشتبه فيه أمام البوابة رقم 4 ( بالجهه الغربيه ) للمصنع ، بإنتقال مفتش المفرقعات للتعامل مع الجسم المشتبه فيه تبين أنة عبارة عن لغم دائرى الشكل – مضاد للدبابات والمدرعات – من مخلفات العمليات الحربيه – طوله 10 سم و قطرة 25 سم ، يعلوه الصدأ و الرمال.

تم التحفظ على اللغم بمكان العثور عليه عقب تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة لحين حضور سرية الإزالة التابعة للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم .

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