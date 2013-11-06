العثورعلى “لغم” من مخلفات الحروب خلف مصنع جنوب بورسعيد

عُثر على ” لغم من مخلفات الحروب ” خلف مصنع سينمار جنوب بورسعيد ، وكان قد تبلغ لقسم شرطة الجنوب بالعثور على جسم غريب خلف مصنع سينمار للكيماويات بالمنطقه الصناعيه – دائرة القسم اثناء قيام بعض الحفارات بتسوية الأرض خلف المصنع .

انتقلت على الفور القوات اللازمة وتم عمل كردون أمنى بمكان تواجد الجسم المشتبه فيه أمام البوابة رقم 4 ( بالجهه الغربيه ) للمصنع ، بإنتقال مفتش المفرقعات للتعامل مع الجسم المشتبه فيه تبين أنة عبارة عن لغم دائرى الشكل – مضاد للدبابات والمدرعات – من مخلفات العمليات الحربيه – طوله 10 سم و قطرة 25 سم ، يعلوه الصدأ و الرمال.

تم التحفظ على اللغم بمكان العثور عليه عقب تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة لحين حضور سرية الإزالة التابعة للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم .