استقطاب الجمهور لإبداء مقترحات بشأن فعاليات يوم العلم

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من مقر مكتب معاليه بديوان عام الوزارة في أبوظبي الموقع الالكتروني لحملة العلم www.uaeflag.ae في إطار فعاليات حملة العلم التي تنظمها الوزارة تحت شعار "ارفعه عالياً ليبقى شامخاً" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ليكون أداة تفاعلية تتيح للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة التعبير عن مشاعرهم تجاه علم الدولة وما يجسده من معاني الرفعة والعزة والانتماء للوطن والتواصل مع فعاليات الحملة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع: إن الموقع الإلكتروني هو إحدى أهم وسائل التواصل بين الحملة وجميع شرائح المجتمع بالدولة بهدف إطلاعهم على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحملة بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج المختلفة التي تنظمها الوزارة في إطار حملة العلم بكافة إمارات الدولة.

وأكد معاليه أن الموقع يهدف ايضاً إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور للانضمام إلى الحملة وأن يكون الموقع منبراً للتفاعل مع الحملة بإبداء الآراء والمقترحات حول الفعاليات والبرامج التي تتضمنها الحملة مؤكداً على اهتمام الوزارة بكافة المقترحات، مشيرا إلى مراعاة سهولة الوصول إلى موقع حملة العلم سواء من خلال موقع الوزارة أو العديد من المواقع الحكومية والشركاء أو على محركات البحث المختلفة.

ويعد الموقع هو الحلقة الأولى من سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ستطلقها الوزارة تباعاً خلال فترة الحملة لترسيخ قيمة العَلم كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية.

تواصل مجتمعي

ويهدف الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة ضمن فعاليات حملة العلم إلى التواصل مع كل فرد من أفراد المجتمع كباراً وصغاراً، مواطنين ومقيمين في كل مكان لتعريف الجميع بالحملة ومضمونها وإشراكهم في فعالياتها وتنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه العلم وتعزيز السلوك الايجابي في كيفية التعامل مع العلم وتقديره وأماكن رفعه ونشر صور العلم الصحيح بهدف الالتزام بقياساته وألوانه، كما تهدف أيضاً إلى توعية الجمهور بكيفية احترام العلم والوقوف لتحيته في أي مكان يرفع فيه ودعوة الجمهور للمشاركة في المسابقات القيمة التي تقدمها الحملة لخدمة أهدافها.

ويوفر الموقع للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، معلومات وافية عن برنامج الحملة التي تستمر أنشطتها وفعالياتها على مدى شهر خلال فترة الحملة الممتدة إلى احتفالات اليوم الوطني 42.

تاريخ وميثاق

ويتضمن الموقع معلومات عن تاريخ وميثاق وقصة ودلائل ألوان العلم كما يتضمن الموقع برنامج الحملة ومواعيد الفعاليات وأماكن تنظيمها في كافة إمارات الدولة، ومعلومات عن مسابقات الحملة المتنوعة وشروطها وطرق المشاركة الإلكترونية بالمسابقات وكيفية المشاركة بالحملة، إلى جانب أنشطة المراكز الثقافية أثناء الحملة، كما يضم الموقع مجموعة كبيرة من الصور والأفلام عن العلم، ويتيح الفرصة لمشاركة الجمهور بصور وفيديوهات عن العلم مما يجعله مصدراً موثوقاً لمتابعة أحدث تطورات ومستجدات الحملة. مسابقات

تضم الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة منها معرض المشاركات الفنية لفناني الإمارات عن علم الدولة ومسابقات في الشعر النبطي والفصيح بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والمسابقات الإذاعية من خلال الأسئلة التي تطرح على أثير العديد من الإذاعات، كما تضم فعاليات الحملة ورش عمل للتوعية عن أهمية العلم وسبل المحافظة عليه ومعلومات عن استخدامه وغيرها الكثير من الفعاليات كما يتم توزيع الهدايا التذكارية والمطبوعات التي تحتوي على معلومات عن الحملة وأهدافها.