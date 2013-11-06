ضمن مبادرات خليفة: 6 مناقصات لإنشاء مساكن للمواطنين

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن طرح 6 مناقصات لإنشاء وانجاز عدد من المساكن للمواطنين في كل من المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية، وحددت اللجنة آخر موعد لتقديم العطاءات بمقر وزارة الأشغال العامة في دبي يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وهو اليوم المحدد لفتح المظاريف والذي سيتم علناً بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم. ودعت الوزارة المقاولين والشركات إلى التقدم بطلب الاشتراك في المناقصات من خلال خدمة العطاءات والمناقصات على الموقع الالكتروني اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري.

واشترطت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة على المقاولين الراغبين في الاشتراك بالمناقصة أن تكون شركتهم مسجلة لدى وزارة الأشغال العامة أو التسجيل من خلال خدمة التأهيل الالكتروني، والاطلاع على اعلانات المناقصات على الموقع الالكتروني.

216 فيلا

وكانت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اعتمدت خلال الفترة الماضية تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة منها 134 فيلا سكنية في إمارة رأس الخيمة منها 50 فيلا في منطقة الرافاق و60 فيلا في منطقة الغب و25 فيلا في منطقة الغمرة وإنشاء 32 فيلا سكنية في منطقة قطاه بإمارة الشارقة وإنشاء 40 فيلا سكنية في منطقة دبا بإمارة الفجيرة.

كما أقرت اللجنة بناء على الدراسات الفنية المقدمة لها البدء بإحلال عدد من مساكن المواطنين حيث بينت الدراسات الحاجة الملحة لإحلال هذه المساكن بصورة عاجلة، وتوزعت تلك المساكن ما بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

أعمال الصيانة

كما أقرت اللجنة البدء الفوري بأعمال صيانة عدد 694 مسكنا للمواطنين في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الصيانة الذي تنفذه اللجنة للمساكن التي شيدت قبل العام 1990، أثبتت الدراسات الفنية الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة الشاملة لها حيث سيتم بموجب هذه الأعمال إجراء صيانة شاملة تتضمن تطوير المسكن وتجديده بشكل كامل وإنشاء ما يتطلب من إضافات ليلائم عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها.