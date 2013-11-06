5 أكواب شاى أخضر تساعد على حرق 50 سعرا حراريا يوميا

يرغب كل منا فى حرق الدهون، لكن دون معرفة بالطرق التى تمكن الفرد من ذلك وخصوصا مع تزايد النصائح والإعلانات عن تقديم طرق لذلك الأمر.

لذا يقدم دكتور أحمد بيبرس خبير التغذية، بعض النصائح لحرق الدهون منها عدم إهمال أى من الوجبات اليومية الأساسية، فكثيرا ما يتم الخلط عند البعض بين تقليل الوجبات وخفض كمية الطعام، وهذا خطأ كبير لأن الاستغناء عن وجبة من الوجبات الأساسية يقلل معدل التمثيل الغذائى، لذا يجب تناول الوجبات الأساسية الثلاثة بانتظام يومياً، أو يمكن تقسيمها لخمس وجبات صغيرة يومياً.

كما ينصح بتناول البروتينات بكافة أشكالها، وذلك لبناء العضلات لأن نسيج العضلات الذى يساعد فى حرق الدهون، مع ضرورة الإقلال من تناول الدهون كزيوت الطبخ والزبدة والسمن التى تضيف سعرات حرارية بشكل كبير أكبر من أى مكون آخر فى الطعام عند تناولها، مع استبدال طرق القلى والتحمير، بطرق أكثر صحية مثل الشواء، أو الطهى على البخار، وضرورة تناول الشاى الأخضر لأنه يسرع من حرق السعرات، ويشير الخبراء إلى أن تناول 5 أكواب من الشاى الأخضر تساعد فى حرق 70-80 سعرا حراريا يومياً.

وينصح بيبرس كذلك باستخدام القرفة والجنزبيل والفلفل الحار، حيث أكدت الأبحاث أن التوابل الحارة تساعد على حرق الدهون، وبجانب ذلك يمكن تناول الماء البارد، فيساعد على تحفيز «الميتابوليزم»، لأن الجسم عادة ما يبذل طاقة لتحويل الماء البارد، إلى درجة حرارة الجسم، وهذا على عكس ما يتردد أن الماء الساخن يذيب الدهون.