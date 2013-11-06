تناول الأدوية بكثرة يؤدى لنمو الشعر بـ"كثافة " فى أماكن غير مألوفة

يعانى البعض من نمو الشعر بكثافة فى مناطق غير مرغوب فيها، من الجسم، كالوجه أو الكفين أو باقى الجسد، وقالت الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض الجلدية، والتناسلية، بقصر العينى، إن النمو الزائد، والكثيف للشعر فى توقيتٍ غريب، وسريع، ومفاجئ فضلاً عن ظهوره فى أماكن غير مرغوب فيها من جسم الإنسان، وغير مألوفة، كوجه المرأة وذقنها، وفى الرقبة، والقدمين، والبطن، يُعَد نوعًا من الاضطراب، والاختلال الظاهر فى نمو الشعر، ولكن له أسبابه وعلاجه.

أضافت ابتسام، أن زيادة هرمون الذكورة، وحدوث اضطرابات ما بعد انقطاع الطمث لدى السيدات، من الأسباب الشائعة للإصابة بهذا الاضطراب، وهو ما يمكن علاجه بالفحص لدى مختص تناسلية وتحديد المشكلة وعلاجها علاجا هرمونيًّا فيتوقف الشعر عن النمو، وفى بعض الحالات المتقدمة خاصة مع السيدات نزيل الشعر، وندمر البصيلات من الجذور كى لا يعاود الظهور مرة أخرى".

وفى السياقِ، ذاته أكد الدكتور محمد عيسى، استشارى الباطنة والسكر والغُدَد الصَمَّاء أن هناك أسبابا أخرى لاضطرابات نمو الشعر، تحدث نتيجة اضطراب ملحوظ فى أداء بعض الغدد فى جسم الإنسان وهى حالة شائعة فى الرجال.

وأضاف عيسى "يحدث اضطراب ملحوظ فى نمو الشعر بزيادة فى كثير من الحالات، بسبب حدوث خلل فى غدة الأدرينالين أو الغدة النخامية، وهو ما يعمل على نمو الشعر فى أماكن غير مألوفة فى الجسد، وزيادته زيادة ملحوظة تزعج المريض".

وأوضح عيسى أن بعض تفاعلات الأدوية قد تؤدّى أيضًا لزيادة نمو الشعر فى الجسم، وتصيب الرجال، والنساء، والأطفال، ويعانى منها الشخص الذى يتناول أكثر من مُرَكَّب دوائى، لأكثر من مرض فى وقتٍ واحد، دون أن يكون الطبيب المُعَالِج قد لفت انتباهه، لإمكانية زيادة نمو شعره".

ولفت عيسى، إلى أن علاج مثل هذه الحالات، يتطلب فى البداية معرفة السبب، والقيام بإجراء تحليل دم كامل لمعرفة السبب، ونوع الاضطراب، وعلاجه، عن طريق السيطرة على هذا الخلل فى الغدة، وإعادتها لعملها الطبيعى.