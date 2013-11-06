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غمازات الوجه عن طريق عمليات التجميل ليس لها آثار جانبية

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غمازات الوجه عن طريق عمليات التجميل ليس لها آثار جانبية غمازات الوجه عن طريق عمليات التجميل ليس لها آثار جانبية

غمازات الوجه من السمات الجمالية التى تظهر على جانبى الوجه، أو جانب واحد فقط عند الابتسامة، عند بعض الأشخاص، وهى إحدى علامات الجمال نظرا لغرابتها وتواجدها فى أشخاص قليلة، كما قال الدكتور إبراهيم كامل استشارى جراحات التجميل والليزر جامعة طب عين شمس، مشيرا إلى أن غمازات الوجه لا يوجد منها أى ضرر فهى مظهر جمالى بالوجه تكون نتيجة لعوامل وراثية، وأن هناك بعض الناس توجد لديهم عضلات قصيرة فى الوجه وعند الابتسامة يحدث التصاق فى الجلد مع شد فى أربطة الوجه ويظهر شكل الغمازة.

أوضح الطبيب أن هناك البعض من النساء يريدن نخر غمازات فى الوجه تكون عن طريق حقن مادة تحدث تليف فى الطبقة التى تكون تحت الجلد، فتتواجد بشكل غمازة، مشيرا إلى أن عند مرور عام من نخر الغمازة يقل شكلها الجمالى، حيث يقل التليف وبعد عامين تتواجد الغمازة بشكل بسيط ثم تتلاشى، مضيفا أن عند تلاشى الغمازات من الممكن الحقن مرة أخرى فى الوجه فلا يوجد من الحقن أى آثار جانبية على الإنسان.

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