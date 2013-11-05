جامعة قناة السويس تشارك فى مؤتمر الجمعية الأمريكية للخرسانة

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، نائب رئيس جامعة السويس على أهمية مؤتمر الجمعية الأمريكية للخرسانة والذى عقد بمدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش التطوير فى صناعة الخرسانة وطرق تصميمها والطرق الحديثة للإنشاء وتشييد المنشآت الخرسانية.

وأضاف د كمال شاروبيم، أن المؤتمر ناقش أيضا الجديد فى مجال تحديث مواصفات الجمعية الأمريكية للخرسانة، وهى المواصفات الأكثر انتشارا عالميا.

شارك فى المؤتمر أكثر من 1600 عالم وباحث يمثلون 30 دولة من المعنيين بتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية من أساتذة الجامعات والطلاب والمهندسين ولفيف من المسئولين عن عدد كبير من شركات التنفيذ والمقاولات وكان العدد الأكبر من الحضور من الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 80% والباقى من كندا والمكسيك، وبعض دول أمريكا الجنوبية وأوروبا وشرق آسيا وأفريقيا وحضر عدد كبير من المصريين المقيمين بأمريكا وكندا.

وأشار الدكتور كمال شاروبيم، إلى أنه ألقى بحثا متخصصا أمام المؤتمر حول إنتاج الخرسانة عالية المقاومة وذاتية الدمك من المواد المتاحة بمنطقة قناة السويس، وأن هذا البحث الذى تم إلقاؤه بالمؤتمر هو من نتاج مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة دفعة 2012 – 2013 وعددهم 6 طلاب تحت إشراف كل من د. كمال شاروبيم ود. حسن أحمد محمدين ويدور البحث حول إنتاج خرسانة عالية المقاومة وذاتية الدمك من المواد المتاحة بمنطقة قناة السويس، وهى الأسمنت البورتلاندى العادى والركام الكبير هو كسر الدوميت من كسارات جبل عتاقة والرمل من محاجر فايد، بالإضافة إلى استخدام السيليكا فيوم والإضافات الكيميائية من إنتاج شركة سيكا مصر وقد أمكن إنتاج خرسانة تعطى إجهاداً أكثر من 1000 كجم / سم 2 عند عمر 56 يوماً، كما أن الخرسانة المنتجة تطابق المواصفات الأوربية والأمريكية للخرسانة ذاتية الدمك والتى لا تحتاج إلى أى اهتزازات للدمك.

ناقش المؤتمر الذى عقد لمدة 5 أيام بمجمع المؤتمرات بمدينة فينكس مئات الأبحاث التى دارت حول موضوعات منها إعادة تدوير الخرسانة – صدأ حديد التسليح فى الخرسانة – الجديد فى اختبارات المعملية لصدأ الحديد – استخدام المواد المركبة فى الخرسانة – الجديد فى تصميم وإنشاء الأعمدة الخرسانية – ديمومة الخرسانة – الجديد فى تصميم أساسات الكبارى لمقاومة الزلازل.