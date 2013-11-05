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عمرو واكد ينفى عودته لانتاج وبطولة مسلسل”مداح القمر”

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عمرو واكد ينفى عودته لانتاج وبطولة مسلسل”مداح القمر” عمرو واكد ينفى عودته لانتاج وبطولة مسلسل”مداح القمر”

نفى الفنان عمرو واكد صحةما نشر عن عودته لانتاج وبطولة مسلسل”مداح القمر”.وهو العمل الذى يتناول سيرة حياة الموسيقار بليغ حمدى
> وعبر تويتر رد عمرو على ما نشر وكتب.حتى يومنا هذا عودتي لإنتاج مسلسل مداح القمر أو المشاركة فيه خبر غير صحيح ولا أعلم من أين أتوا بمثل هذه التصريحات المنسوبة إلي.
> وكانت بعض لمواقع قد نشرت تصريحالت على لسان واكد يقول فيها زأن الكلام عن تراجعي عن إنتاج المسلسل غير صحيح على الاطلاق، مشيرا إلى أن تأخر بدء تنفيذ المسسلسل يعود إلى الظروف والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير بشكل أدى إلى تراجع الانتاج الدرامي في خلال هذه الفترة.
> و ان واكد .قد أكد تمكسه بإنتاج المسلسل وعدم تخليه عنه، ولكنه ينتظر استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، لافتا إلى الشروع قريبا في تنفيذ المسلسل.
> المسلسل تأليف محمد الرفاعي ووضع موسيقاه ميشيل المصري الذي قام بمراجعة كل الألحان الخاصة بالعمل والتي تتعدى 30 لحنا.
> وتتناول أحداث المسلسل حياة الموسيقار بليغ حمدي، الفتى المعجزة الذى تعاون في ريعان شبابه مع كبار عمالقة الغناء مثل: أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والجزائرية وردة والتي كان لها أكبر الأثر في حياته الفنية والعاطفية بعد زواج دام عدة سنوات، لتختتم حياة الموسيقار الراحل بحادث غامض تجبره على الغربة في أواخر سنوات حياته، بإتهامه بقتل فنانة مغربية صاعدة تدعى “سميرة مليان”، فأضطر للهروب إلى باريس بعد أن عجز عن إثبات براءته .
> وكانت سنوات غربة بليغ حمدي هي الأسوأ في حياته، وبعد أن تم إسقاط التهمة عنه عاد إلى مصر بأحلام وطموحات جديدة، ولكنها لم تكتمل بعدما لم يمهله القدر ليتوفى عام 1993.

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