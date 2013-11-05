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وزير التخطيط: التعاقد على توريد 800 أتوبيس نقل عام بالقاهرة الكبرى

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وزير التخطيط: التعاقد على توريد 800 أتوبيس نقل عام بالقاهرة الكبرى وزير التخطيط: التعاقد على توريد 800 أتوبيس نقل عام بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه تم تخصيص 29.7 مليار جنيه للدعم الإضافى لتحفيز الاستثمار بالاقتصاد المصرى.

وأكد العربى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيتم التعاقد على توريد 800 أتوبيس للنقل العام بالقاهرة الكبرى حيث تم التعاقد أمس على 200 أتوبيس، مشيرًا إلى أن الأسطول الجديد يدخل الخدمة قبل 30 يونيو المقبل.

وأوضح وزير التخطيط أن الأتوبيسات الجديدة المتعاقد عليها بصناعة مصرية، لافتًا إلى أن الأتوبيسات المتعاقد عليها تأتى بجانب الأتوبيسات المقررة من دولة الإمارات.

وأشار العربى إلى أنه سيتم تنفيذ بناء 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم استهداف توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال الخطة المحددة.

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مصر 365