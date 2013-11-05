رسالة دكتوراه بـ"إعلام القاهرة" تناقش "معالجة وسائل الاتصال لقضايا الفساد"

حصل الباحث محمد رضا حبيب على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان "معالجة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لقضايا الفساد فى مصر"، والتى تم مناقشتها يوم الأحد الماضى، بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وترصد الرسالة معالجة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لقضايا الفساد كدراسة للمضمون والجمهور والقائم بالاتصال، وذلك فى ثلاث فترات مختلفة؛ وهى فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والمجلس العسكرى وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

أشرف على الرسالة كل من الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق وأستاذ العلوم السياسية، والدكتور شريف درويش اللبان أستاذ تكنولوجيا الإعلام والصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الجدير بالذكر، أن الباحث محمد حبيب حصل على رسالة الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عن التعرض لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة وعلاقتها بالمعرفة السياسية لدى الشاب المصرى بدرجة امتياز عام 2007.