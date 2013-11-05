الهند تُطلق أول مركبة فضائية إلى المريخ

أطلقت الهند أول رحلة إلى المريخ، الثلاثاء، من قاعدة «سريهاريكوتا» الفضائية على الساحل الجنوبى للبلاد، مقدمة بذلك أوراق اعتمادها كأول دولة آسيوية بنادى مستكشفى الكوكب الأحمر، حال نجاح المهمة.وانطلق صاروخ يحمل على متنه مركبة «مانجاليان»، التى تعنى «مركبة المريخ» باللغة الهندية، فى رحلة تستمر 10 شهور للوصول إلى المريخ.وأجرى «كيه رادهاكريشنان»، رئيس هيئة الفضاء الهندية «إيسرو»، مراسم دينية فى معبد هندوسى فى «تيرومالا»، متمنياً نجاح المهمة.من جانبه، قال الدكتور بهى عرجون، مدير البرنامج الفضائى المصرى السابق، أستاذ هندسة الطيران بجامعة القاهرة، إنه من المجحف مقارنة البرنامج الفضائى الهندى بالبرنامج المصرى، فالهند من أكبر 5 دول فى العالم فى هذا المجال، وتنفق 1.8 مليار دولار سنوياً على البحوث الفضائية، بينما لم يتعد ما أنفقته مصر على برنامجها خلال 10 سنوات، 40 مليون جنيه، ورغم ذلك كان برنامجاً ناجحاً حتى أطلقنا القمر الأول بعد تصنيعه بمشاركة أوكرانيا، والذى صوّر مصر كلها، وتمت الاستفادة منه فى التقاط صور لمشروع ممر التنمية، لكن المسؤولين عن البحث العلمى استسلموا بعد فقدان القمر، ولم يطلقوا القمر الثانى الذى كان مقرراً إطلاقه فى 2012.إعلان - Ads إعلان - Ads