لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة ياسرعرفات تتسلّم تقرير المعهد السويسري

قالت لجنة تحقيق فلسطينية، الثلاثاء، إنها تسلمت تقرير المعهد السويسري بشأن فحص رفات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن «لجنة التحقيق الفلسطينية في قضية استشهاد الرئيس الراحل، برئاسة اللواء توفيق الطيراوي، وبحضور رئيس اللجنة الطبية في لجنة التحقيق د.عبدالله البشير تسلمت في العاصمة السويسرية، جنيف، تقرير معهد لوزان السويسري حول التحاليل التي أجراها المعهد على العينات المأخوذة من رفات الشهيد في 27 /11 /2012 ».

وكانت اللجنة تسلمت تقرير المركز الروسي للطب الجنائي الذي أعدّه بطلب رسمي فلسطيني في رام الله في وقت سابق من نوفمبر.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، يعكف الخبراء على دراسة التقارير من الطرفين لاستخلاص النتائج وإعلام الشعب الفلسطيني بها عقب الانتهاء من دراستها.

وكانت الفرق المختصة الروسية والسويسرية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية الفرنسية، عملت تحت إشراف ومسؤولية الطب الجنائي الفلسطيني قانونيا، وبمسؤولية النيابة العامة الفلسطينية، لأخذ العينات اللازمة من جثمان «عرفات» وإجراء التحاليل المطلوبة، بناء على التفاهمات الرسمية مع الجهتين بهذا الخصوص.

وكانت قناة «الجزيرة» كشفت خلال تحقيق لها عن وجود مادة «البولونيوم» المشع في ملابس «عرفات»، مما دفع الجانب الفلسطيني إلى الموافقة على إعادة فتح ضريح «عرفات» وأخذ عينات من رفاته وفحصها بإشراف طبي فلسطيني.

وكان «الطيراوي» قال في وقت سابق إن الجانب الفلسطيني يملك قرائن وشبهات باغتيال إسرائيل للرئيس «عرفات».

وتوفي «عرفات» في 11 نوفمبر 2004 بعد حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله لعدة أشهر.