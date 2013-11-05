عضو بـ"الخمسين": غدا اجتماع آخر للرئاسة لبحث تطورات أزمة الاحتياطيين

أكد الدكتور نجيب أبادير، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين أن مكتب الرئاسة سيعقد اجتماعا آخر غداً مع الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، لبحث آخر المستجدات حول أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسة العامة للجنة بعد فشل الاجتماع، الذى عقد مع رئيس اللجنة عمرو موسى.

وأوضح أبادير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع مع رئيس اللجنة فشل بسبب الدفع بتبريرات غير مقنعة ومنها ضيق المكان وقلة عدد المقاعد التى تقتصر على 50 شخصاً.

وأشار العضو الاحتياطى باللجنة، إلى أن المادة الأولى فى اللائحة تنص على حضور الاحتياطيين بالجلسات العامة وأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى يوم الخميس لإعلان التسوية أو استقالات الأعضاء الاحتياطيين من اللجنة.