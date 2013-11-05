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"الدستور"بالأسكندرية يعلن تضامنه مع عمال"فاركو"للأدوية

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"الدستور"بالأسكندرية يعلن تضامنه مع عمال"فاركو"للأدوية "الدستور"بالأسكندرية يعلن تضامنه مع عمال"فاركو"للأدوية

أعلن حزب الدستور بالأسكندرية عن كامل تضامنه مع العاملين بمجموعة شركات فاركو بالأسكندرية فى مطالبهم المشروعة.

وأكد الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن العاملين بشركات فاركو يتعرضون للاضطهاد وانتهاك الحقوق بين الفترة والأخرى حيث يتعرض هؤلاء العمال لعدم دفع مستحقاتهم، التى سبق واتفق عليها مع رئيس مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى التهديد والترهيب.

ودعا الحزب كافة الاتحادات والأحزاب والنقابات والمنظمات لدعم عمال والوقوف معهم من أجل انتزاع حقوقهم.

كما دعا منظمتى العمل الدولية والعربية لمساندة عمال مصر وبقية العمال فى العالم، الذين يتعرضون لانتهاك الحقوق والاضطهاد.

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مصر 365

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