"غدي" يخطف المرتبة الأولى في لبنان

هذا الأسبوع تمكن فيلم Thor: The Dark World من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي حاصداً مبلغ 109.4 مليون دولار وبذلك يكون قد أنهى السيطرة المطلقة في الأسابيع الأربعة الماضية لفيلم Gravity الذي تراجع الى المرتبة الثانية بعد أن جمع 27.1 مليون دولار. ودخل الفيلم الإيطالي Sole A Catinelle مباشرة في المرتبة الثالثة مع 18.5 مليون دولار. وتراجع الفيلم الكرتوني Turbo الى المرتبة الرابعة مع 12.3 مليون دولار كما تراجع أيضاً الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 الى المرتبة الخامسة بعد أن حصد 11.5 مليون دولار.

في أميركا دخل فيلم Ender’s Game مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 27 مليون دولار وتراجع فيلم Jackass Presents: Bad Grandpa الى المرتبة الثانية مع 20 مليون دولار، ودخل فيلم Last Vegas في المرتبة الثالثة حاصداً 16.3 مليون دولار ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني Free Birds مباشرة في المرتبة الرابعة مع 15.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Gravity من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 12.8 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل فيلم Captain Phillips مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 62127 شخص، ودخل Djinn أول فيلم رعب من إنتاج إماراتي مباشرة في المرتبة الثانية مع 28280 مشاهد وتراجع فيلم Gravity الى المرتبة الثالثة مع 26236 مشاهد. ودخل فيلم Ender’s Game مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 23124 شخص ودخل الفيلم الكرتوني Escape From Planet Earth مباشرة في المرتبة الخامسة مع 12207 شخص.

في لبنان وبالرغم من المنافسة الشديدة مع فيلم Tom Hanks الجديد Captain Phillips والفيلم اللبناني "حبة لولو"، تمكن فيلم الممثل والكاتب جورج خباز الجديد "غدي" من احتلال المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11963 شخص، واكتفى فيلم Captain Phillips بالمرتبة الثانية مع 11551 مشاهد. أما "حبة لولو" فاحتلّ المرتبة الثالثة مع 10327 مشاهد ليصل مجموع مشاهديه الى 97879. وتراجع فيلم Gravity من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث شاهده 6632 شخص ودخل فيلم Jackass Presents: Bad Grandpa مباشرة في المرتبة الخامسة بعد أن شاهده 5710 شخص.