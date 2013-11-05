خوفاً على حرياتهم... إعلاميو cbc يتضامنون مع باسم يوسف

تضامناً مع وقف برنامج "البرنامج" للإعلاميّ باسم يوسف، أصدر عدد من إعلاميي قنوات الـ"سي بي سي"، وهم: عماد الدين أديب، ولميس الحديدي، وخيري رمضان، ومجدي الجلاد، ودينا عبد الرحمن، وأميرة بهيّ الدين، ومفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، ومحمد سعيد محفوظ، وعلي البهنساوي، ومحمد الجندي، وريهام إبراهيم، ومنى الشايب، وإبراهيم فايق، ومحمد هاني، مدير قنوات "سي بي سي"، وجميع الصحافيين العاملين بـ "سي بي سي"، بياناً إعلامياً، وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه، يعلنون فيه رفضهم لقرار الوقف، وقالوا فيه: "نؤكّد، نحن إعلاميي قنوات "سي بي سي" أننا نتحفّظ على قرار إيقاف عرض الحلقة الأخيرة من برنامج "البرنامج" لزميلنا باسم يوسف. وإننا مع علمنا بأنّ الأسباب التي دعت السيد رئيس مجلس الإدارة إلى إيقافها لا علاقة لها بضغوط سياسية من أيّة جهة، ولا برغبة في تقييد حرية عملنا كإعلاميين وصحافيين، إلا أننا نرفض قرار إيقاف الحلقة من حيث المبدأ. وقد قمنا بإبلاغ مجلس الإدارة والسيد رئيس مجلس الإدارة بذلك، مؤكّدين أنّنا كإعلاميين متمسكّون بالعمل في المناخ الذي مكّننا من ممارسة دورنا بحريّة وإدراك كامل لمسؤوليتنا الوطنية تجاه المجتمع والرأي العام، من دون منع أو تقييد، وهو ما وجدناه فعلاً على شاشة "سي بي سي" منذ إطلاقها. وقد نقلنا موقفنا هذا بوضوح إلى مجلس إدارة "سي بي سي"، ولمسنا تفهّماً كاملاً له".

واختتم الإعلاميون بيانهم بالقول: "ونحن إذ نؤكّد تحفّظنا على المنع كمبدأ، نأمل أن يتمّ التوصّل سريعاً إلى اتفاق بين المحطة والشركة المنتجة للبرنامج حول نقاط الاختلاف الواردة في البيان الصادر عن السيّد رئيس مجلس الإدارة".