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هاني رمزي يرقص مع فيفي عبده في ختام مهرجان الغردقة

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هاني رمزي يرقص مع فيفي عبده في ختام مهرجان الغردقة هاني رمزي يرقص مع فيفي عبده في ختام مهرجان الغردقة

القاهرة: أحمد عاشور ومحمد خالد تصوير: شريف عبد ربه

اختتم مهرجان "سلام من "، الذي أقيم في منطقة "سهل حشيش" بالغردقة، بحفلة ضخمة، حضرها نجوم المهرجان: هاني رمزي وفيفي عبده ورانيا يوسف وبشرى وعمرو مصطفى وباقي نجوم المهرجان.

الحفلة أقيمت في دار الأوبرا الخاصّة بمنطقة "سهل حشيش"، وحضرها وزير الثقافة الدكتور صابر عرب، وأحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وسهير عبد القادر رئيس المهرجان، وحصلت قناة " art" على حقّ البث الحصريّ المباشر لفاعليّات الحفلة، وتناقلتها قنوات عالمية في أمريكا وأوروبا وآسيا، حيث شاركت في تغطية المهرجان أكثر من 25 وكالة أنباء وقناة عالمية.

وكان في استقبال النجوم فرق شعبيّة، أطلقت العنان لمزاميرها ورقصاتها الشعبية، فيما ألهبت الفنانة فيفي عبده حماس الجميع، عندما قامت إلى الرقص بالعصا، ثمّ انضم إليها الفنّان هاني رمزي. وقد حرصت فيفي على الرقص مع رمزي والتحطيب بالعصا، وسط رقص الفرقة الشعبية.

كما حرص كلّ الفنانين على الرقص مع الفرقة، قبل أن ينضمّوا إلى الحفل الأوبرالي الكبير الذي أحيته فرقة من دار الأوبرا المصريّة، وتمّ خلاله تقديم العديد من عروض الأوبرا العالمية، وسط حضور كثيف من ضيوف المهرجان وزوّار "سهل حشيش"، من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

بدأت الحفلة بالسلام الوطني، واستمرّت لأكثر من ساعتين، إلا أنّ الفنان هاني رمزي اضطر إلى مغادرة الحفلة مبكراً، بعد أن تلقى خبر وفاة المخرج أشرف سالم، الذي تربطه به علاقة صداقة قويّة جداً؛ وذلك من أجل حضور الجنازة.

رانيا يوسف التي حضرت مع زوجها الجديد كانت متميّزة، إذ ارتدت فستاناً مبهراً على شكل العلم المصري، ما لفت انتباه الجميع.

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سيدتي

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