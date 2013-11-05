لأول مرة في تاريخهما: الزعيم وياسين في" صاحب السعادة"

لأول مرة منذ ظهورهما، "لقاء العمالقة" يجمع الزعيم عادل إمام والنجم محمود ياسين، إذ يلتقيان في مسلسل جديد، ليُشاركا في سباق دراما رمضان المقبل، ويحمل عنوان "صاحب السعادة" .

عادل إمام أكّد أنّ المسلسل يبدأ تصويره نهاية العام الحالي، بعد جلسات العمل التي يعقدها كاتب السيناريو يوسف معاطي، مع المخرج رامي إمام، للانتهاء من كتابة سيناريو العمل المقرّر أن يُشارك به في رمضان المقبل .

وقال إمام إنّه تمّ الاستقرار حتى الآن على الفنانة لبلبة، فيما التنسيق جارٍ بينه وبين الكاتب والمخرج على باقي المشاركين في العمل .

ويعتبر "صاحب السعادة" هو التعاون الدراميّ الثالث بين عادل إمام ويوسف معاطي ورامي إمام، بعد "فرقة ناجي عطا لله" في العام قبل الماضي، و"العراف" في رمضان الماضي .

من جانبه، قال الفنان محمود ياسين إنّه ما يزال في مرحلة قراءة الدور المرشّح له، موضحاً أنّ العمل ما يزال في مرحلة الكتابة، وأنّه تلقى 12 حلقة فقط، يقوم بقراءتها في الفترة الحالية، في حين ما يزال مؤلّف العمل يوسف معاطي يعكف على كتابة باقي حلقات المسلسل .

وأوضح ياسين أنّه ـ من حيث المبدأ ـ يسعده ويشرّفه العمل مع الفنان عادل إمام، موضحاً أنّ مخرج العمل رامي إمام هو من عرض عليه الدور، لأنّه في النهاية العمل الفني مسؤولية المخرج .

وأشار ياسين إلى أنّ السيناريو هو الأرضيّة التي يُبنى عليها العمل، وهو في انتظار الانتهاء منه بشكل كامل لقراءته .