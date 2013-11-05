تخصيص 889 ألف تذكرة خاصة بكأس العالم بالبرازيل لجماهير 188 دولة

تم تخصيص إجمالي 889305 تذكرة للجماهير من 188 دولة خلال عملية قرعة التحديد العشوائية للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم البرازيل 2014.

يذكر أن 71.5% من التذاكر قد تم بيعها للجماهير المقيمة في البرازيل، في حين ذهبت نسبة 28.5% لعشاق الساحرة المستديرة من باقي دول العالم.

ومن بين جميع التذاكر المتاحة للبيع، بما يتوافق مع القانون العام لكأس العالم “LEI Nº 12.663, Lei Copa”، عرض FIFA إجمالي 342740 تذكرة في الفئة 4 للجماهير المُقيمة في البرازيل، مع منح الأولوية للطلاب والأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا والمُشاركين في برنامج الرعاية الاجتماعية الفيدرالي، وبما أن إقبال المجموعات ذات الأولوية كان أقل من عدد التذاكر المخصصة لهم، فقد ذهبت 216618 تذكرة فقط للأشخاص المستحقين لخصومات التذاكر في البرازيل. وسوف يتم إخطار جميع المتقدمين بطلبات شراء التذاكر البالغ عددها 62 مليون تذكرة في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2013 سواء بالرفض أو القبول عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

يرجى الأخذ في الاعتبار أنه سوف يتم خصم مبلغ السداد للتذاكر المُخصصة تلقائيًا من بطاقة الائتمان المقدمة، أو بالنسبة إلى المقيمين في البرازيل فسوف يكون هناك خيار السداد عن طريق بطاقة الدفع Boleto، ويجب توفر الأموال الكافية في بطاقة الائتمان أو يتم الدفع عن طريق بطاقة Boleto خلال المهلة الزمنية المحددة، وإلا سوف يتم إلغاء الطلب بما يتماشى مع لوائح بيع التذاكر، وسوف تصبح التذاكر متاحة للبيع العام.

بعيداً عن الدولة المضيفة البرازيل “625276 تذكرة”، كانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أعلى رقم في قرعة التذاكر “66646″، ثم جائت إنجلترا في المركز الثاني “22257″ فألمانيا “18019″ وأستراليا “15401″ وكندا “13507″ وفرنسا “11628″ وكولومبيا “11.326″ وسويسرا “8082″ واليابان “5021″ والأرجنتين “4493″.

وكانت باقات تذاكر الملاعب الأكثر رواجًا فكانت من نصيب ريو دي جانيرو “94500″ وبرازيليًا “48540″ وساو باولو “46916″.

وأجريت القرعة، تحت إشراف مصرف Caixa Econômica Federal ووزير الرياضة البرازيلي، بالإضافة إلى كاتب عدل في مدينة مانشستر الإنجليزية. ويعد هذا أكبر رقم من التذاكر يتم تخصيصها في نافذة المبيعات الأولى حتى الآن، فالنسبة إلى بطولة كأس العالم 2006، فمن بين 8 ملايين طلب تم استقبالها، نجح 652521 في الحصول على التذاكر، وفي بطولة عام 2010، من بين 1.8 مليون طلب، حصل 381559 مشجعاً على التذاكر. وكان من حق كل شخص التقدم للحصول على أربع تذاكر بحد أقصى لكل أسرة لكل مباراة وبحد أقصى سبع مباريات فقط.

وقد شرح تييري ويل مدير التسويق في الاتحاد الدولي المسؤول عن مبيعات التذاكر ما تم في النافذة الأولى قائلًا “لقد أجريت عملية القرعة بسلاسة تامة في جميع مراحلها، ولا شك أننا كنا ترغب في إسعاد المزيد من عشاق كرة القدم في تلك المرحلة، ولكن سوف تكون هناك نوافذ أخرى لبيع التذاكر، حيث تبدأ النافذة التالية بعد أقل من أسبوع من الآن، ولقد تمكنا عن طريق النافذة الإلكترونية لقرعة التحديد العشوائية من ضمان الحيادية طوال عملية القرعة، حيث حظي جميع المتقدمين بفرص متساوية في الفوز، وهذا الأمر يحظى باهتمام كبير من جانبنا”.

سوف تبدأ النافذة التالية لمبيعات التذاكر مرة ثانية حصريًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي في 11 نوفمبر الساعة 12.00 بتوقيت وسط أوروبا “9.00 بتوقيت البرازيل”، وسوف تستمر النافذة مفتوحة حتى 28 نوفمبر 12.00 بتوقيت وسط أوروبا “9.00 بتوقيت البرازيل”.

وسوف تُتاح حوالي 228.959 تذكرة على أساس أولوية التقدم، ومن المتوقع أن يتم بيع التذاكر في زمن قياسي. ولن تتوفر المزيد من التذاكر في تلك النافذة بالنسبة إلى مباراة الافتتاح في ساو باولو والنهائي على ملعب ماراكانا ومباريات البرازيل في مرحلة المجموعات وجولة دور 16 في مدينة بيلو هوريزونتي بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي في بيلو هوريزونتي وساو باولو، والتي كانت من أكثر اللقاءات طلبًا، ويرجى الأخذ في الإعتبار أنه خلال أول نافذتين لبيع التذاكر، سوف يتم توفير مليون تذكرة فقط أمام الجماهير.

وسوف تتاح المزيد من التذاكر لباقي المباريات الأربع والستين بعد القرعة الختامية عندما تبدأ مرحلة المبيعات الثانية في 8 ديسمبر 2013، وذلك بمجرد أن يتم تحديد جدول المباريات النهائي لمرحلة المجموعات.

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في استغلال هذه الفرصة لإعادة التأكيد على أن موقع الإتحاد الولي لكرة القدم هو الجهة الوحيدة المنوط بها مبيعات التذاكر على الإنترنت بطولة كأس العالم بالبرازيل.

ولا تعد أية منتجات تذاكر يتم عرضها من قبل الشركات الأخرى أو جهات إلكترونية أخرى جزءًا من أو مرتبطة ببرنامج مبيعات التذاكر الرسمي.

ولم يعين الفيفا أية شركة للعمل كوكيل له في مبيعات تذاكر المباريات. ولذا نوصي المشجعين بشدة على عدم شراء التذاكر عبر القنوات الأخرى.