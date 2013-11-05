أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأُردن تستعد لأوروجواي بمواجهة زامبيا غدًا

Google+ Print
الأُردن تستعد لأوروجواي بمواجهة زامبيا غدًا الأُردن تستعد لأوروجواي بمواجهة زامبيا غدًا

مُنتخب الأردن – أرشيفية

يخوض منتخب الأردن غدًا الأربعاء مباراة ودية دولية أمام نظيره الزامبيا على استاد الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب النشامى في الدوحة في إطار الاستعداد لخوض مباراتي الملحق الآسيوي – الأمريكي الجنوبي المؤهل لنهائيات كأس العالم البرازيل ، أمام منتخب الاورجواي في 13 و20 من نوفمبر الجاري في عمان ومونتيفيديو.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الاردن بقيادة المصري حسام حسن عن اغلاق التدريبات المقررة في الدوحة حتى نهاية المعسكر الخميس المقبل والعودة الى عمان لاستكمال التدريبات تأهبا لمواجهة الذهاب على عمان الدولي.

ويغيب عن منتخب الأردن في مواجهة زامبيا خمسة لاعبين محترفين في الدوري السعودي هم شادي أبو هشهش وعبد الله ذيب ومحمد مصطفى وخليل بي عطية ومصعب اللحام، لكن حسام حسن عبر في تصريحات عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على تقديم مباراة تليق بحجم الجهد الذي بذلوه طيلة الفترة الماضية، مشددا على ان المباراة تاخذ الطابع الودي لكنها تمثل المحطة الاخيرة في رحلة الاعداد نحو المضي قدما في الوصول الى طموحات جماهير الكرة الأردنية.

وكان منتخب الأردن خاض مباراة ودية قبل وصوله الى الدوحة فاز فيها على ضيفه النيجيري بهدف وحيد سجله المدافع حاتم عقل من ركلة جزاء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة