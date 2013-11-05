الأُردن تستعد لأوروجواي بمواجهة زامبيا غدًا

يخوض منتخب الأردن غدًا الأربعاء مباراة ودية دولية أمام نظيره الزامبيا على استاد الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب النشامى في الدوحة في إطار الاستعداد لخوض مباراتي الملحق الآسيوي – الأمريكي الجنوبي المؤهل لنهائيات كأس العالم البرازيل ، أمام منتخب الاورجواي في 13 و20 من نوفمبر الجاري في عمان ومونتيفيديو.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الاردن بقيادة المصري حسام حسن عن اغلاق التدريبات المقررة في الدوحة حتى نهاية المعسكر الخميس المقبل والعودة الى عمان لاستكمال التدريبات تأهبا لمواجهة الذهاب على ستاد عمان الدولي.

ويغيب عن منتخب الأردن في مواجهة زامبيا خمسة لاعبين محترفين في الدوري السعودي هم شادي أبو هشهش وعبد الله ذيب ومحمد مصطفى وخليل بي عطية ومصعب اللحام، لكن حسام حسن عبر في تصريحات عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على تقديم مباراة تليق بحجم الجهد الذي بذلوه طيلة الفترة الماضية، مشددا على ان المباراة تاخذ الطابع الودي لكنها تمثل المحطة الاخيرة في رحلة الاعداد نحو المضي قدما في الوصول الى طموحات جماهير الكرة الأردنية.

وكان منتخب الأردن خاض مباراة ودية قبل وصوله الى الدوحة فاز فيها على ضيفه النيجيري بهدف وحيد سجله المدافع حاتم عقل من ركلة جزاء.