عمرو دياب يتعاقد على بطولة مسلسل “الشهرة” لتقديمه فى رمضان القادم

تعاقد الفنان عمرو دياب مع المنتج تامر مرسى وشرته “سينرجى للانتاج الفنى للقيام ببطولة مسلسل بعنوان «الشهرة»

> المسلسل من تاليف د مدحت العدل واخراج احمد نادر جلال . ومن المقرر تقديمه فى رمضان 2014

> ويعد هذا المسلسل الثانى الذى يقدمه عمرو,.حيث شارك من قبل فى مسلسل”اسف لايوجد حل” مع صلاح السعدنى وجورج سيدهم.

> وقام عمرو ببطولة فيلمين هما. “ايس كريم فى جليم”وضحك ولعب وجد”.وشارك كضيف شرف بفلام”السجينتان”و”العفاريت”

> وصرح «العدل» بأن العمل بعيد تماماً عن قصة حياة عمرو دياب الشخصية، وأتيحت له ميزانية مفتوحة لتقديم العمل بالشكل الذي يليق بنجومية الفنان.

> وتعود قصة تقديم العمل لسنوات ماضيه.حيث كان هناك مسلسلا حمل اكثر من اسم منها “المتمرد”و”الولد”.وكان من تاليف العدل ايضا ورشح له عمرو.ورغم اعلانه موافقته المبدئيه وقتها.الا ان المشروع توقف

> كما سبق واعلنت شركة جود نيوز عن استعدادها لانتاج مسلسل اكشن يقوم ببطولته عمرو ورشح لاخراجه شريف عرفه ولكتابته عمرو سمير عاطف.ورصدت له تكلفه تصل الى 40مليون جنيه.ومع ذلك توقف العمل

> يذكر أن «العدل» كتب اكثر من اغنيه لعمرو .وشارك فى كتابة سيناريو فيلم «آيس كريم في جليم».

> وتقوم شركة سينرجى ايضا بانتاج مسلسل”صاحب السعاده”للنجم عادل امام.ومن تاليف يوسف معاطى واخراج رامى امام