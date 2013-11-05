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مدرب أورلاندو: نتوقع استفزازات الأهلي .. فهذه هي ألاعيبهم

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مدرب أورلاندو: نتوقع استفزازات الأهلي .. فهذه هي ألاعيبهم مدرب أورلاندو: نتوقع استفزازات الأهلي .. فهذه هي ألاعيبهم

يتوقع روجيه دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي استفزازت كثيرة في لقاء العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال دي سا في تصريحات نشرتها صحيفة (سبورت 24) "أتوقع ألا أجد الكثير من أولاد جمع الكرات خارج الملعب من أجل إضاعة الوقت".

وتابع "علينا أن نبقى هادئين أمام الاستفزازات المستمر فهذه هي العادات والألاعيب في المباريات الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا".

ويستقبل الأهلي نظيره أورلاندو في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب.

وأضاف دي سا "الأهلي لديه خبرة كبيرة في مثل هذه المواقف، ولكننا لن نتوقف عن محاولة تخطي هذا الأمر وخطف اللقب".

وانتهى لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق بعدما تقدم محمد أبو تريكة للفريق الأحمر وتعادل أورلاندو في الوقت الضائع.

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