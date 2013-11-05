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نادال يثأر لهزيمته في باريس من فيرير ببطولة الأساتذة الختامية للتنس

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نادال يثأر لهزيمته في باريس من فيرير ببطولة الأساتذة الختامية للتنس نادال يثأر لهزيمته في باريس من فيرير ببطولة الأساتذة الختامية للتنس

نادال

تغلّب الإسباني رافائيل نادال، المُصنف الأول عالميًا بين لاعبي التنس المُحترفين اليوم على مواطنه ديفيد فيرير المُصنف الثالث عالميًا في أول لقاءاتهما ببطولة الأساتذة الختامية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا التشيكي توماس بيرديتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في بداية المباراة، إلا أن نادال تمكن من استعادة توازنه والفوز على فيرير بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2 في لقاء استغرق ساعة و14 دقيقة.

ويثأر نادال بهذا للهزيمة التي تعرّض لها على يد فيرير في نصف نهائي بطولة باريس بيرسي بنتيجة 6-3 و7-5.

بهذا الفوز أصبح نادال على بعد انتصار واحد فقط لإنهاء العام في صدارة التصنيف، بغض النظر عن نتائج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المُصنف الثاني عالميًا.

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