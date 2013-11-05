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كفر الشيخ تعبر عن فرحتها بمحاكمة مرسى برفع صور السيسى

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كفر الشيخ تعبر عن فرحتها بمحاكمة مرسى برفع صور السيسى كفر الشيخ تعبر عن فرحتها بمحاكمة مرسى برفع صور السيسى

استمر اليوم أهالى كفر الشيخ، فى التعبير عن مشاعرهم تجاه محاكمة محمد مرسى ما بين مؤيد ومعارض.

أعضاء جماعة الإخوان المحظورة عبروا عن رفضهم محاكمة مرسى لوجود فارق بينه وبين مبارك، فى حين أيد الفريق الآخر محاكمة مرسى وهم الأكثرية بمحافظة كفر الشيخ، ومنهم من علق صور عبد الفتاح السيسى سواء كانوا من السيدات أو الكهول أو رجال أو شباب.

وفى ميدان النصر، جلست إحدى المسنات وحملت صورة الفريق عبد الفتاح السيسى وهى جالسة فى حديقة الدوران، وحملتها أمامها كما نصبت منصة أذاعت من خلالها الأغانى الوطنية وأغنية "تسلم الأيادى"

كما شهدت عدد من المدن منها فوه والحامول تعليق صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى.

وقال أشرف صحصاح، نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة: "إن محاكمة الدكتور محمد مرسى أعطتنى إيحاء أن بخير وأنه لا يوجد من هو فوق القانون، وإنه لا يمكن ترك من يعمل ضد مصلحة مصر، لأنها خط أحمر مهما كان منصبه رئيس أو وزير أو غيرهم"

وأضاف علاء الوشاحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد "إذا كانت محاكمة مبارك دليل على قدرة المصريين على مواجهة الظلم والاستبداد الذى عاشوه خلال 30 عامًا، فإن محاكمة مرسى هى دليل آخر على قدرة المصريين على إعادة دولة القانون، رغم أنف جماعة الإخوان التى ظلت لشهور تحاول جاهدة إسقاط تلك الدولة".

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مصر 365

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