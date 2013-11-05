أبو عيطة ردا علي أحد حضور “نورت مصر”: انت كداب

عقدت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر “الجمهورية” بالتعاون مع جبهة استقرار مصر، مؤتمرا صحفيا لتنشيط لتدشين حملة “نورت مصر” بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى جريدة الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة ولفيف من الإعلاميين والفنانين والرياضيين، مساء الثلاثاء المقبل من أجل دعم السياحة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعود بالنفع على المواطن، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وألقي كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة كلمة خلال المؤتمر دعا إلي أن مصر الجديدة يبنيها أبناءها دونما تدخل من حلفاء الإخوان في قطر والولايات المتحدة، وتخلل المؤتمر بعض الاشتباكات اللفظية بين الوزير وبعض الحضور عندما قاطع أبو عيطة فرد الوزير عليه:انت كداب.

وقال قدرى الحجار المدير التنفيذى للحملة وصاحب الفكرة، إننا نسعى لدعم الاقتصاد المصرى من خلال الحملة التى تم تدشينها فى أبوظبى، لتخصيص عائد حفلاتها وفعاليتها لصالح تطوير ودعم المشروعات الصغيرة فى مصر، مما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وأضاف الحجار أن هناك مفاوضات جارية مع دول الوطن العربى فى مساهمتها بدعم هذا الهدف النبيل بإقامة العديد من الحفلات.

وأوضح قدرى أن الحملة تسعى بقوة لإعادة السياحة المصرية إلى معدلاتها الطبيعية قبل ثوره 25 يناير ودعم الصناعة بمزيد من الترويج للمنتج السياحى المصرى المتنوع والمتميز، مشددا على وجود ترحيب كبير ودعم متنامٍ من بعض الدول العربية الصديقة لتلك الأهداف، والدفع بمزيد من التيسيرات من أجل إنجاح الحملة.

وأضاف قدرى الحجار، أن السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق قام بجهود كبيرة للتنسيق مع الدول العربية المختلفة مثل قطر والبحرين والكويت والسعودية، ويجرى العديد من الاتصالات بالمسئولين بتلك الدول من أجل دعم الفكرة وإقامة المعارض المصرية هناك.