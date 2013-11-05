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الأمم المتحدة: تدمير الكيماوى السورى يتم بشكل جيد وفقا للخطة

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الأمم المتحدة: تدمير الكيماوى السورى يتم بشكل جيد وفقا للخطة الأمم المتحدة: تدمير الكيماوى السورى يتم بشكل جيد وفقا للخطة

أكدت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا "سيجريد كاج" لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن هناك تقدماً كبيراً فى تنفيذ عمليات تدمير السموم والأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وأكدت وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء نقلا عن دبلوماسى شارك فى الجلسة المغلقة اليوم الثلاثاء، أن كاج قالت إن العملية تسير بشكل جيد جدا والقضاء على الأسلحة الكيماوية يتم وفق الخطة التى تم وضعها، وأضاف أن التقرير الشفوى للمنسقة الخاصة أثيرت أيضا مسألة أنه تم الوصول إلى موقعين لإنتاج المواد السامة من أصل 23 وأكدت أن هذه المعدات، تمت إزالتها وتم تدميرها.

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