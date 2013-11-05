اعتداء ثان على محطة كهربائية باليمن فى أقل من 24 ساعة

تعرضت اليوم الثلاثاء، محطة مأرب الكهربائية التى تعمل بالغاز فى محافظة مأرب شرقى اليمن، لاعتداء ثان، خلال أقل من 24 ساعة من قبل مسلحين قبليين ما أدى إلى تعطيلها وإخراجها عن الخدمة بعد أن تمكن فريقا هندسياً من إصلاح اعتداء يوم أمس، وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الكهرباء صادق الروحانى فى تصريحات صحفية اليوم "تعرض خطوط نقل الكهرباء لاعتداء ثان فى منطقة آل شبوان بمحافظة مأرب شرقى اليمن"، وأضاف الروحانى إن "المخربين استهدفوا خطوط النقل فى نفس المكان الذى وقع يوم أمس، وأنه تم الاعتداء بعد إصلاح ما نجم عن الاعتداء الأول"، ولم يوضح ما إذا كان هذا الاعتداء نجم عنه انقطاع فى التيار الكهربائى أم لا.

وتزود محطة مأرب الغازية محافظات يمنية بنحو 340 ميجاوات من أصل 700 ميجاوات هى مجمل الطاقة المنتجة فى اليمن، ويعتدى رجال قبائل بصورة متكررة على خطوط نقل الكهرباء ما يؤدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائى، وكان وزير الكهرباء والطاقة اليمنى صالح سميع مطلع الشهر الماضى فى مؤتمر صحفى بصنعاء" إن ما تنتجه البلاد من الطاقة شحيح مقارنة بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهجمات على خطوط نقل الكهرباء تعقد المسألة وتحرم اليمنيين من الكهرباء، وأشار سميع إلى أن وزارته تدرس شراء أبراج كهربائية متنقلة من إحدى الشركات الكندية لمواجهة أى اعتداءات جديدة على أبراج الكهرباء.

ووجهت الحكومة اليمنية مرارا وزارتى الداخلية والدفاع اتخاذ كافة الإجراءات للقبض على المعتدين، لينالوا العقوبات الرادعة، لكن تلك التوجيهات لم تعمل على إيقاف تلك الاعتداءات، وحذرت المؤسسة العامة للكهرباء فى وقت سابق من انهيار المنظومة الكهربائية فى ظل الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات يهدد المنظومة الكهربائية فى البلاد.