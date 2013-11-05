العوا يكشف أسرار 45 دقيقة مع مرسي

قال محمد سليم العوا إنه جلس مع الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين 25 دقيقة،رافضا الإفصاح عن تفاصيل الجلسة المغلقة.



وأشار العوا إلى أن الرئيس المعزول مرسي لم يستقر حتى الآن على اختياره للدفاع عنه،لافتا إلى عدم درايته بالمكان الذي سيتم نقله إليه من المحكمة وأنه دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لان هناك إجراءات لمحاكمة رئيس الجمهورية والمحكمة لابد أن يكون لها تشكيل خاص وهذا كله لم يحدث،على حد تعبيره.



قبّل الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي رأس الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أثناء فترة رفع جلسة محاكمتهما اليوم، وذلك لتعزيته ومواساته في وفاة نجلتة أثناء قيام قوات الشرطة بفض ميدان رابعة العدوية.



تجاهل الرئيس المعزول محمد مرسي في جلسة محاكمته اليوم القاضي ووجه كلامه لرجال الشرطة قائلا: "أوعي حد يضحك عليكم".



جاء ذلك خلال تلاوة أمر إحالته للمحاكمة؛ حيث قامت المحكمة بسؤال مرسي عن محاميه رد قائلا "أنا الرئيس الشرعي" ورد سليم العوا " أنا موكل من حزب الحرية والعدالة للدفاع علي الرئيس مرسي ودفاعي يتوقف علي موافقته"، وعند سؤال مرسي من قبل القاضي تجاهله وبعد ذلك قام بتوجيه كلمة لرجال الشرطة قائلا "أوعي حد يضحك عليكم".



ثم قال الدكتور محمد البلتاجي للقاضي "انتى فاكر نفسك في محاكمة دى مؤامرة وانقلاب".



نادى قاضي المحكمة على الرئيس المعزول محمد مرسي لتأكيد حضوره ورد عليه المعزول:"أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية..وهذا الإنقلاب جريمة وخيانة".



وأضاف مرسى أثناء حديثه مع القاضى "أحمل المحكمة المسئولية إذا لم تتح الفرصة لخروج رئيس الجمهورية لممارسة مهامه الوظيفية".



على صعيد آخر، قال بهاء الدين عبد الرحمن، محامى الدكتور عصام العريان، إن "هيئة الدفاع والمتمثلة فى الدكتور سليم العوا، طالبت بعدم اختصاص المحكمة لأنها تابعة للنائب العام غير الشرعى" – على حد قوله - لافتا إلى أنه "أتى بسلطة الانقلاب غير الشرعية".



وأكد بهاء الدين أن "محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، ورفض توكيل أى محام عنه، وقال إنه سوف يترافع عن نفسه".

قرر قاضي محاكمة الرئيس المعزول بعد انتهاء جلسة محاكمتة نقله الى سجن برج العرب بالاسكندرية ,وذلك بطكائرة تابعة للقوات المسلحة ونقل جميع المتهمين الاخرين الى سجن طرة.

من جانبه، رفض الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، المثول أمام هيئة المحكمة، لافتاً إلى أن لديه العديد من الأسباب تؤكد بطلان قرار الإحالة.



وقال البلتاجى خلال الجلسة: "عندى 10 أسباب موضوعية تؤكد أن قرار الإحالة باطل". وأضاف البلتاجى: "وبالتالى أحملك المسؤولية أمام التاريخ" ، ورد القاضى قائلاً " ماشى".



فأخذ المتهمون يرددون : "نيابة باطلة نيابة باطلة"، فقررت المحكمة رفع الجلسة.



وصرح أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى للصحفيين قبل بدء المحاكمة قائلا: "الرئيس مرسى غادر الحرس الجمهورى ظهر 5 يوليو فى طائرة عسكرية إلى مكان مجهول ولم يأخد حقه القانونى بإلتقاء أهله أو مستشاريه حتى الآن ونحن لم نره منذ وقتها حتى الآن وهو بصحة جيدة" ، وأضاف بالإنجليزية "سيظل رئيسا ".



فيما قال الدكتور محمد البتاجى البلتاجى للصحفيين:" لا مصالحة مع من قتلوا ويقتلون الشعب المصرى كل يوم وقد تم الاعتداء على فى أول يوم لى فى سجن طره حيث تم السماح بدخول أحد ضباط الأمن الوطنى الذى قام بالإعتداء على لفظيا وظللت شهرين فى حبس إنفرادى لا يسمح لى برؤية الشمس أو صلاة الجمعة".



قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل جلسة محاكمة محمد مرسى و14 من قيادات الاخوان فى أحداث الاتحادية لـ 8 يناير للاطلاع.

شبكةعيونالإخبارية

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