خبير عسكرى فى ندوة بالشرقية: 4 مناطق بمصر تستوعب ثلث المواطنين

قال اللواء أحمد رجائى عطية الخبير العسكرى، اليوم الثلاثاء، إن هناك 4 مناطق بمصر من شأنها الخروج بمصر لبر الأمان وهى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء وصحراء النوبة، فمستقبل مصر المشرق فى هذه المناطق، وأن كل منطقة منها تستوعب 6 ملايين مصرى، أى تستطيع استيعاب ربع أو ثلث الشعب المصرى.

جاء ذلك فى ندوة نظمتها حركة "أحرار أبو كبير" بالشرقية، فى إطار وضع تصور لمستقبل مصر. أضاف الخبير العسكرى أن الغرب والصهاينة تأكدوا أن سر القوة فى الجغرافيا والتاريخ فحاولوا تقسيم مصر جغرافيًا، وبالتالى هم يساعدون أى حاكم يساعدهم على تقسيم مصر، لكنه لم يستطع لأن الجيش المصرى يقظ.

وأشار اللواء أحمد رجائى عطية، الخبير العسكرى، إلى أن عدو مصر هو الكيان الصهيونى الذى يعلم أن الصخرة التى تحطم كل غاشم فى الشرق الأوسط هو الإنسان المصرى.

مضيفًا أنه لابد أن يكون لنا رؤيا لمصر لمدة 50 سنة فى شتى المجالات عن طريق الخبراء المصريين، وبالتالى نستطيع اختيار الرئيس.