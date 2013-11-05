جدو يسجل لرديف هال

سجل محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي هدفا لرديف النمور خلال المباراة التي لعبها أمام سكانثورب يونايتد يوم الثلاثاء.

وانتهت المباراة التي لعبت ضمن دوري الرديف بفوز رديف هال بثلاثية نظيفة.

وشارك جدو ضمن التشكيل الأساسي رفقة أربعة لاعبين من الفريق الأول وهم ستيفن كوين ونيك بروسفيتش وأرون ماكلين وإلدن جاكبوفيتش.

وكان جدو قد شارك في مباراة توتنام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة سندرلاند بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

مهاجم الأهلي المعار عاد من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم غاب على إثرها لخمسة أشهر.