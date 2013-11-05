مصرع سائق إسعاف أثناء عودته بعد نقل طفل مريض

لقى سائق إسعاف مصرعه وأصيب المسعف والطبيب بإصابات خفيفة أثناء عودتهم من نقل طفل مريض للقاهرة .

كان اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغًا من اللواء مجدي موسي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد انقلاب السيارة رقم ( 710 ) إسعاف جنوب سيناء بمنطقة منحنيات أبو زنيمة أثناء عودتها من نقل طفل في حضانة للقاهرة ، حيث نقل الطفل من مستشفى طور سيناء العام لتلقي العلاج فانقلبت السيارة بسبب وعورة الطريق .

مما أسفر عن مصرع محمد شبل 60 سنة سائق سيارة الإسعاف .

من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم مدير مرفق الإسعاف أن السائق لقى مصرعه أثناء عودته من نقل طفل داخل حضانة من مستشفى طور سيناء للقاهرة مشيرًا إلى أن الطبيب والمسعف الذين كانوا برفقته أثناء نقل الحالة إصاباتهم طفيفة .