"اليوم السابع": تفاصيل اليوم الأول لـ"مرسى" فى سجن برج العرب

تنشر جريدة اليوم السابع فى عددها الصادر غداً، الأربعاء، تفاصيل اليوم الأول للرئيس المعزول محمد مرسى فى سجن برج العرب، حيث رفض طعام السجن "عدس وبرتقال" وطلب "فراح"، وقال "أنا الرئيس مش الدكتور"، ارتدى زى الحبس الاحتياطى وطلب عدم تصويره، وسأل عن صبحى وحسن البرنس.. والتفاصيل كاملة فى الصفحات 5 6 و7 من العدد الورقى.

كما تنشر الجريدة أماكن احتجاز مرسى السرية بعد العزل فى أبى قير والقناطر والحمام، وأسباب فشل العوا بإقناع المعزول بالهدوء داخل القفص بعد لقاء الاستراحة، كما ننشر شهادة جمال الدين وقائد الحرس التى تقود المتهمين للمشنقة.

وفى العدد، صلاحية لجنة الخمسين تنتهى بعد 48 ساعة.. وقانونيون يحذرون من بطلان اللجنة إذا تجاوزت مدة عملها.. وعمرو موسى: التصويت على مواد الدستور خلال 3 أسابيع، والتفاصيل فى الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد أيضاً:

◄ فضيحة اجتماع مرسى حول سد النهضة تسيطر على اجتماع دول حوض النيل

◄ الطب الشرعى: 700 قتيل فقط فى رابعة والنهضة وكرداسة

◄ مصرع 3 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن فى سيناء

◄ بالمستندات.. مجلس ممدوح عباس فى طريقه للنيابة

◄ مؤشر الديمقراطية: 288 حادث عنف وإرهاب سياسى خلال أكتوبر الماضى

◄ مدير المخابرات القطرية يقود مبادرة لإنهاء الخلاف مع القاهرة

◄ أبو تريكة يُطيح بالمحمدى من المنتخب.. وأبو زيد يتدخل لنقل نهائى الكأس

◄ ضخ مليون و100 ألف أسطوانة غاز للقضاء على الأزمة