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قيادي سلفي:”الإخوان” لم تشارك في حرب 1948

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قيادي سلفي:”الإخوان” لم تشارك في حرب 1948 قيادي سلفي:”الإخوان” لم تشارك في حرب 1948

أكد الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفي أن الرئيس المعزول محمد مرسي يردد أكذوبة طالما رددها من قبله الإخوان وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون محض خرافة من خرافات كثيرة تقصها الجماعة وكأنها حقيقة ثابتة.

وأوضح الأباصيرى زعم المعزول ف أن الإخوان شاركوا في حرب 1948 م وأحرزوا بطولات، مضيفا أن الحقيقة على خلاف ذلك تمامًا، فالإخوان شاركوا في المعركة بعددٍ قليلٍ جدًا ليس للمشاركة وإنما للمتاجرة بالحرب وجمع التبرعات والسلاح ومن ثم تخزينه بعد ذلك في مخازن السلاح التابعة للجماعة.

و أكد الأباصيرى في تصريحات صحفية له أن كل من شارك من الإخوان في الحرب لم يتجاوز الستمائة شخص تحت إمرة القيادي الإخواني الشيخ محمد فرغلي وهو الذي شارك بعد ذلك في أول وزارة شكلها الرئيس جمال عبد الناصر.

وبحسب شهادة الشيخ محمد فرغلي فإن شباب الإخوان حين ذهبوا إلى أرض فلسطين اعتزلوا الجنود ولم يشاركوا في الحرب وبأوامر من حسن البنا نفسه، لأن هؤلاء الشباب المتحمسين من الممكن أن يلحقوا الضرر باليهود إذا حاربوا فمنعهم البنا من القتال والمشاركة في الحرب.

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