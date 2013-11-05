محافظة بورسعيد تبحث مقترحات معايير الحصول علي وحدات سكنية

أعلن اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وإدارة التسكين والشئون القانونية بالمحافظة لبحث مجموعه من المعايير والمقترحات التي تحقق العدالة الاجتماعية أثناء بحث جميع المتقدمين للحصول علي وحدات سكنية .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عرض هذة المقترحات بجلسة المجلس التنفيذي المقرر انعقادها غدا الاربعاء الموافق للتصديق عليها والبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيلها وطمأن محافظ بورسعيد جميع المتقدمين بأن لن يحصل علي أي وحدة سكنية إلا للمستحقين من أبناء بورسعيد فقط.