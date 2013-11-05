الرئيس عدلي منصور يهنىء الشعب المصري بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية

بعث الرئيس عدلي منصور برسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكري رأس السنة الهجرية ،متمنيا من الله ان يعيدها على الامة العربية والاسلامية بكل الخير واليمن والبركات.

وقال الرئيس منصور فى رسالته ان الرسول الكريم قام برحلته المباركة من مكة – حيث كان الشرك والجهل – متوجها الى المدينة المنورة ، لكي يبدأ عهدا جديدا لانطلاق دعوته التى تقوم على التسليم والتوحيد الخالص لله وحده سبحانه وتعالي، هادما طواغيت الشر والعدوان.

واكد الرئيس عدلي منصور ان لهذه المناسبة معان عميقة فى وجدان وعقيدة المسلمين ، فالهجرة كانت هجرة الى الله من الشرك والكفر الى الاسلام ، من الباطل الى الحق ، من الظلم والظلام الىالعدل والاخاء والهداية والنور.

واضاف الرئيس منصور : اتمني من الله ان نستحضر جميعافى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا ، وما تحمله من تطلعات لمستقبل مشرق، القيم النبيلة لهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم، هاجرين ما نهي الله عنه، حافظين لديننا وامتتنا ، وان يكون كل مسلم لربه طائعا ، ولدينه رافعا، ولنبيه تابعا، ولوطنه نافعا.

أ ش أ