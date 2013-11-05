وسيم باسعد وراكان: "أما كذا وإلاّ فلا"

في أوّل تعاون بينهما، انتهى الشاعر والملحن وسيم باسعد من تسجيل أغنية "إما كذا وإلا فلا" التي غناها المطرب الشاب راكان، وقام بالتوزيع الموسيقى إسلام ميرغني، وسف يتم طرح الأغنية "سنغل" الأسبوع القادم.

وعن جديده يقول وسيم: "هناك عمل جديد يجمعني مع المطرب نايف البدر باسم "صدفة جمعتنا" من كلماتي وألحاني، وقمت بتنفيذ عدد من المقطوعات الموسيقية لبرامج قناة "صاحي" على الـ "يوتيوب". ولا شك يسعدني جداً أن أخص "سيدتي نت" بأخباري، فو موقع حقق الانتشار، وأصبح أفضل وأصدق المواقع.

وقد خص الشاعر "سيدتي نت" بالخبر وكلمات الأغنية التي يقول فيها:

إيدي على يدّك ولا أقدر أسيبك يا الغلا

إنتَ بشر غير البشر بس عنهم قدرك غلا

يا أجمل أيام العمر ما ودّي في لحظة تمر

إلاّ تكون أنتِ معي أما كذا والّا فلا

ما أروعك يا دانتي أتعب وألاقي راحتي

يجنبك ويحلوّ العمر والقلب عنّك ما سلا

الله يخليك لحبيب حاله من قبلك صعيب

من يوم شافك والفرح صوّت له أهلاً يا هلا

يا أول الشوق الكبير يا ورد يا فل وعبير

إنت ولا بعدك أحد الأول إنت والأخير

أهواك والله العليم كم أعشق إحساسك وأهيم

انت المحبّة والوفاء أنت جديدي والقديم

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