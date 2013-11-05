بيان لـ"معدومى الدخل" بالمنيا يطالب الفقراء باحتلال المناطق الراقية

أصدر ائتلاف معدومى الدخل والعاطلين بالمنيا، بيانا طالب فيه أبناء المناطق الفقيرة والعشوائيات والمناطق الشعبية، والفقراء والمهمشين إلى احتلال المناطق والأحياء الراقية بالقاهرة.

وأكد الائتلاف فى بيانه أن أبناء المناطق الراقية والطبقة الرأسمالية داخل مصر ظلت تمتص دماء الفقراء طوال 50 عاما، نتيجة التصاق تلك الطبقة بالأنظمة السياسية المختلفة وكونت الثروات الطائلة، والسيارات الفارهة والأموال الضخمة على حساب الغالبية العظمى من فقراء مصر.

وقال نادى عاطف شاكر، مؤسس الائتلاف بالمنيا "إن الرئيس الأسبق مبارك ونخبته الرأسمالية والعسكرية، ما زالت تحكم مصر، وتنحاز لأبناء الطبقات الغنية فقط، وترمى بالفتات لأبناء الشعب المصرى، الذين يقطنون العشوائيات ودعا الحركات اليسارية والشيوعية إلى التخلص من السلبية، والنزول إلى الشوارع وإسقاط الرأسمالية التى تحكم مصر.

وأشار البيان إلى أن الثقافة الرأسمالية التى تحكم مصر تمنع أبناء الفقراء والمهمشين من الوصول إلى المناصب داخل الدولة أو الحصول على فرصة جيدة للتعليم أو تكوين الثروة وتحسين الأوضاع أو حتى الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية أو النيابات أو التى يقتصر الالتحاق بها على أبناء الذوات.

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