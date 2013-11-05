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غدا.. وزير العدالة يشارك فى ندوة منتدى التنمية والسلام بدار المعارف

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غدا.. وزير العدالة يشارك فى ندوة منتدى التنمية والسلام بدار المعارف غدا.. وزير العدالة يشارك فى ندوة منتدى التنمية والسلام بدار المعارف

ينظم منتدى التنمية والسلام برئاسة الدكتور كمال محجوب، ندوة بعنوان "التنمية والسلام والعدالة الانتقالية"، مساء غدٍ الأربعاء، بمؤسسة دار المعارف كورنيش النيل، بحضور المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وعدد من المستشارين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.

وصرح الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى وأمين عام المنتدى، بأنه سيتناول أهمية مفهوم العدالة الانتقالية فى هذه الفترة التى يمر بها الوطن.

وشدد "رزق" فى بيان صحفى، على ضرورة إحداث نوع من التوافق المجتمعى والموائمة السياسية لأن هذا هو البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الانتقالية التى تهدف فى النهاية إلى تحقيق مصالحة شاملة بين كل الأطياف فى المجتمع وعلى الأخص بين الطبقة الفقيرة والمهشمة التى تستحوذ على أكثر من 60% من المجتمع وباقى الفئات الأخرى.

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