السعودية تلقي القبض على 5 آلاف مخالف لنظام الإقامة.. والسوريون «عفو مؤقت»

بلغ عدد المقبوض عليهم، الإثنين، من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية حوالي 5 آلاف مخالف، وذلك في اليوم الأول فقط من الحملة التفتيشية المكثفة التي بدأتها وزارة الداخلية، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، الأحد الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، أن عدد من تم إيقافهم من مخالفي نظامي العمل والإقامة في جدة وحدها قارب 4 آلاف مخالف. وأشار بيان الوزارة إلى أن جميع القطاعات الأمنية تشارك في هذه الحملة التي تستهدف ضبط المخالفين في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن قوة الضبط الميدانية تقوم بمهمتها في البحث عن المخالفين، والتي شملت محافظات ومراكز وقرى منطقة تبوك، حيث تم القبض على 150 مخالفا سيتم تطبيق القانون عليهم «بكل حزم، فيما عدا السوريين»، حسب بيان الوزارة.

وأضاف البيان أن «نكبة» السوريين السياسية دفعتهم إلى اللجوء للمملكة، وهو ما سيجعل هناك تسامحا معهم لفترات سيتم تحديدها لاحقا ليتمكنوا من توفيق أوضاعهم «وحتى يحين هذا فهم يعاملون كسعوديين».