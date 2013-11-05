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لبشرة مثاليّة: Salma Hayek تنصح بخمسة أطعمة

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لبشرة مثاليّة: Salma Hayek تنصح بخمسة أطعمة لبشرة مثاليّة: Salma Hayek تنصح بخمسة أطعمة

قد تشعرين بأنَّ مشاهير هوليوود يُنفقون الكثير من الأموال في سبيل الحصول على بشرة تتمتَّع بالنقاوة والصفاء، من خلال اللجوء إلى مستحضرات التجميل. لكنّه على الرغم ممّا للمستحضرات من أهمية، إلا أنَّ الاهتمام بتناول الفواكه الطَّازجة والخضر لا يقلّ أهميَّة عن تلك المستحضرات.
وتؤكّد Salma Hayek أنَّ جمال البشرة ينتهي بمستحضرات التجميل، ولكنَّه لا يبدأ بأيّ شيء سوى بالأطعمة الصحيَّة.
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"سيِّدتي نت" يقدِّم لكلِّ سيِّدة تحلم بالحصول على بشرة متألِّقة تتمتَّع بالصحَّة والصفاء 5 فواكه ستحقق ذلك:
1. البرتقال
يُساهم البرتقال في تحسين مظهر البشرة ويكسبها النعومة والنضارة؛ لذا تناولي حبَّة من البرتقال يومياً للتمتُّع ببشرة غاية في النعومة والتألُّق. ويمكنكِ استخدام قشر البرتقال، بعد تجفيفه كواحد من أهمّ الوصفات الطبيعيَّة لتقشير البشرة.
2. الليمون
يتمتَّع الليمون بنسبة عالية جداً من فيتامين "C"، ممّا يجعله من أهمّ الأطعمة المفيدة لصحَّة وشباب البشرة، فهو يقوم أولاً بتوحيد لون البشرة، كما يقوم بالتقليل من آثار حبّ الشباب، إضافةً إلى أنَّ تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل سيُساعدكِ في تطهير جسمكِ من الداخل من .
3. الموز
يُعتبر الموز من أهمّ الفواكه التي تحارب شيخوخة البشرة، بما يحتويه من فيتامينات (A) و (B) و(E)، إضافةً إلى نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.
4. المانجو
تتمتَّع ثمرة المانجو بنسبة عالية من الألياف والفيتامينات والموادّ المضادَّة للأكسدة، فهي من الفاكهة الهامَّة لتجدّد البشرة وشفائها والحفاظ على شبابها. ولكن يُنصح بعدم الإكثار منها لمرضى السكّري، ولمن يرغبون في النحافة.
5- البابايا
تتميَّز البابايا باحتوائها على إنزيم يُدعى "باباين"، وهو إنزيم له القدرة على قتل الخلايا الميتة، ويساعد في سرعة الشِّفاء من التهابات الجلد، سواءً قمتِ بتناولها أو استخدامها موضعيّاً على المنطقة الملتهبة.

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