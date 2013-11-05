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فنّانو مصر يعزّون جمال سليمان بوفاة والدته

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فنّانو مصر يعزّون جمال سليمان بوفاة والدته فنّانو مصر يعزّون جمال سليمان بوفاة والدته

تلقّى الفنّان جمال سليمان العزاء في والدته، في مسجد الحامديّة الشاذليّة في منطقة المهندسين، حيث حرص عدد كبير من النجوم على مواساته في فقدان والدته.
كما حرصت زوجة جمال سليمان على تلقّي العزاء من الفنانات اللواتي حضرن لمواساة زوجها.
جمال سليمان كان في غاية الحزن، خاصّة أنّه لم يتمكن من حضور جنازة والدته، لذا بدت عليه علامات الحزن الشديد وكان كلامه قليلاً جداً مع من حضر لمواساته.
كان من بين الفنانين الحاضرين محمود عبد العزيز وابنه زيزو وميرفت أمين والراقصة دينا والمخرج حاتم علي ومكسيم خليل وغيرهم.

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