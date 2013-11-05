هل تنتظر Kate Middleton طفلاً ثانياً؟

رغم أنّ الأمير George لم يبلغ الشهر الرابع من العمر بعد، لكن الواضح أن فكرة الإنجاب قد راقت للأمير William وزوجته Kate ، إذ بدأ الوالد والوالدة بالتخطيط لإنجاب طفل ثان، رغبة منهما في تأسيس عائلة كبيرة، في أسرع وقت ممكن.

وأكّد مصدر مقرب من العائلة المالكة في بريطانيا، لصحيفة "دايلي ستار"، أن الأمير William وزوجته يرغبان في أن تكون لديهما "عائلة كبيرة"، في أقرب وقت ممكن، من دون اهتمام كبير في كون المولود الجديد ذكراً أم أنثى، موضحاً أنّهما "سينجبان طفلاً ثانياً في أسرع وقت ممكن، وهما ينظران في جدول مواعيدهما لاختيار الوقت المناسب لذلك".

يذكر أنّ Middleton أنجبت ابنها الأول في 23 تموز/يوليو الماضي، وأطلقت عليه اسم George، وحاز تلقائياً المرتبة الثالثة في التصنيف على ولاية العرش البريطاني.