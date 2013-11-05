بسمة وهبة تحتفل بشفائها من مرض السرطان

قامت الإعلامية بسمة وهبة بدعوة عدد كبير من أصدقائها المقربين من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، لمشاركتها الاحتفال بتجديد مطعم "بلكونة" الذي تمتلكه في حي المهندسين، في رد غير مباشر منها على الشائعات التي تحدّثت عن تدهور صحّتها بسبب إصابتها بالمرض الخبيث.

بسمة ظهرت بلوك مثير وشعر قصير، وحرصت طوال الحفل على الاحتفاء بأصدقائها والتأكيد على شفائها تماماً من المرض بعد رحلة العلاج الناجحة التي تلقتها في باريس، وقامت بتقديم وصلة موسيقية بالجيتار وسط آجواء من البهجة امتدت حتى اقتراب فترة الحظر.

حضر الحفل رانيا يوسف، أيتن عامر، ايمان العاصي، الاعلامية مفيدة شيحة ، فاطمة بن حوحو، المذيع نور خطاب وغيرهم من اصدقاء بمسة وزوجها علاء الذين تبادلوا معهما التهاني.

يذكر أنّ بسمة تلقت عرضين من قناتين فضائيتين لتقديم برنامجها الجديد، وتقوم حالياً بالمفاضلة بينهما كما تتكتم عن تفاصيل البرنامج الذي يصنف ضمن البرامج الاجتماعية وليس الفنية.

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