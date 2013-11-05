من هي زوجة النجم التي سيشكل ظهورها مفاجأة على غلاف "سيدتي" المقبل؟

تنفرد مجلة "سيدتي" و"سيدتي نت" بلقاء زوجة أحد نجوم الغناء في العالم العربي التي ستدلي بتصريحات ساخنة للمرة الأولى وستكشف حقائق وأسراراً تتعلق بزوجها النجم. وقبل صدور العدد (بعد يومين) والذي تحتل غلافه زوجة النجم، نفسح المجال للمشاركة في اختيار من تكون.

هل هي زوجة كاظم الساهر؟ راغب علامة؟ عاصي الحلاني؟ صابر الرباعي؟ عمرو دياب؟ تامر حسني؟ أم محمد حماقي؟

شاركوا في خانة التعليقات، واذكروا من هي زوجة النجم التي ستحتل غلاف "سيدتي" في أول إطلالة إعلامية من نوعها. وسنوافيكم بالإجابة الصحيحة غداً على موقع "سيدتي نت".

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