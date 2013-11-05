محافظ قنا يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

حضر الاحتفال السكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الكريمة التى نحتفل فيها بهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونستقبل عاما هجريا جديدا نرسخ فيه تعاليم الدين الإسلامى الصحيح الذى يدعو إلى المحبة والإيخاء والسلام، ويدعو إلى نبذ العنف بكافة أشكاله وننعم فيه بالخير جميعا وندعو الله أن يحقق فيه الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

وأكد الشيخ صالح السقطى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا على ضرورة أن نأخذ من دروس الهجرة النبوية الشريفة مقولة رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)عن مكة المكرمة أثناء الهجرة الكريمة: "إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، والتى تسطر أكبر دليل على أن حب الوطن من الإيمان، كما نتعلم من الهجرة أسمى معانى التكافل الاجتماعى الذى أرساه نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم حينما آخى بين المهاجرين والأنصار داعيا الله بأن يحفظ مصر من كل سوء.