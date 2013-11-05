تعرفي إلى مجموعة Marc Jacobs Resort 2014

تأتي مجموعة المصمّم مارك جيكوبس Marc Jacobs RESORT 2014 امتداداً لإبداعاته خلال الموسمين الماضيين، مع بعض التغييرات التي يُدركها جيّداً مَن يتابع مسيرة هذا المصمّم، الذي كان يوماً وراء نجاحات دار" لويس فيتون"، للفترة من 1997 إلى 2013، وكان أيضاً واحداً من مئة شخصيّة مؤثرة في العالم، بحسب مجلة تايم. وفي العموم، جاءت المجموعة بشعار كبير هو: "السحر الذي يختبئ خلف الخطوط المريحة"، بل إنّ بعضهم وصفها بالراحة التي تشبه الاسترخاء في إحدى زوايا البيت. وقد تجلى هذا في الفساتين الحريريّة الناعمة وقمصان الساتان والتنورات المنخفضة والأطقم التي تجمع ما بين الكاجول والرسمي في توليفة جميلة تغني دولاب ثياب المرأة. أمّا عن الفرو والتطريزات والتزيينات المعدنيّة، فإنّها تزيد من جمال الطلّة، ولكنها لا تُفسد بساطتها. وقد غلب اللون الأحمر والرمادي والأسود والأبيض على الثياب، مع كثير من الأنسجة المخططة والمنقطة والمنقوشة بالزهور الملوّنة، في وقت كانت الخامات باذخة في بعض الطلات وعمليّة في أخرى، حيث استخدم المصمّم أقمشة الحرير والكريب والتويد والكتان والقطن الناعم، إضافة إلى الجلود المصنعة الرقيقة والفرو.

وإليك جانباً ممّا قدّمه المصمّم الأمريكي مارك جيكوبس "Marc Jacobs" في هذه المجموعة: