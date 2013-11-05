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تأجيل محاكمة «الخلية الإخوانية» بالإمارات إلى 12 نوفمبر

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تأجيل محاكمة «الخلية الإخوانية» بالإمارات إلى 12 نوفمبر تأجيل محاكمة «الخلية الإخوانية» بالإمارات إلى 12 نوفمبر
قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء، تأجيل محاكمة «الخلية الإخوانية» إلى 12 من الشهر الجاري، وتضم قائمة المتهمين 20 مصريا و10 إماراتيين، بينهم 6 تم التصحيحهاربون، يواجهون اتهاما بـ«تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات».

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني قد أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين إلى أن «بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في ) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة».

وقالت النيابة، في بيان سابق، إن المتهمين «شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا وجمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة».

وذكرت أن المتهمين «حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100 إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه».

وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عنهم في شهر يناير الماضي «نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظورا نشرها وإذاعتها، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات».

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