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فيديو .. حرمان صلاح من ركلة جزاء قد يتسبب في إيقاف زميله

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فيديو .. حرمان صلاح من ركلة جزاء قد يتسبب في إيقاف زميله فيديو .. حرمان صلاح من ركلة جزاء قد يتسبب في إيقاف زميله

لم يحتسب باسكال إرلاتشنر حكم مباراة بازل وأرو في الجولة الـ14 من الدوري السويسري ركلة جزاء واضحة للدولي المصري محمد صلاح، مما دفع زميله ماركو شتريلير لمهاجمته.

ففي الدقيقة 13 من المواجهة انطلق صلاح مستلما تمريرة من وسط مرة بالتحام هوائي مع مدافع أرو، الذي سقط أرضا وجذب صلاح بيده ولكن حكم المباراة لم يحتسبها وأمر باستئناف اللعب.

ثم توجه ماركو شتريلير قائد بازل ومهاجم الفريق نحو حكم اللقاء فاقدا أعصابه وهاجمه قائلا: "لم تكن قريبا كفاية من اللعبة"، بحسب تصريح اللاعب لوسائل الإعلام السويسرية.

وأشارت صحيفة (بليك) السويسرية أن هناك تحقيقا يجرى حول الواقعة، ومشاهدة تسجيل المباراة والعبارات التي تفوه بها شتريلير من قبل لجنة التحكيم واتحاد اللعبة.

وحصل شتريلير على بطاقة صفراء، ولكن حكم المباراة لم يستمع لما تفوه به مهاجم الفريق، مما قد يتسبب في إيقافه مدة طويلة.

وأشارت (بليك) أن القرار سيصدر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

شاهد اللعبة التي لم تحتسب لصلاح

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فيديو اليوم السابع

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