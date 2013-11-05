جدو ضمن قائمة محترفي مصر أمام غانا .. والمحمدي خارجها

اختار الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر سبعة محترفين لمواجهة إياب غانا يوم 19 نوفمبر الجاري وخلت الأسماء من أحمد المحمدي جناح هال سيتي.

وشهدت القائمة دخول محمد ناجي "جدو" المعار من الأهلي لهال سيتي على الرغم من عدم مشاركته بصفة مستمرة مع النمور في مواجهات الدوري الإنجليزي أو كأس الرابطة.

بينما يشارك المحمدي أساسيا مع هال سيتي ويعد أحد أعمدة الفريق، إلا أن المدرب الأمريكي فضل عدم وجوده ضمن القائمة.

وتقرر استدعاء كلا من: حسام غالي – محمد صلاح – عمرو زكي – محمد ناجي "جدو" – محمود عبد المنعم "كهربا" – إبراهيم صلاح – محمد النني.

وتلعب مصر أمام غانا في مواجهة صعبة تحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة للعبور لمونديال البرازيل بعد الخسارة بسداسية مقابل هدف في لقاء الذهاب.