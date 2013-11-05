محلب:بدء تطوير 4 أحياء بالقاهرة والجيزة في إطار حملة “شبابنا يقدر”

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حملة “شبابنا يقدر” لتطوير الأحياء بالمحافظات، ستبدأ بنموذج استرشادي في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث سيتم تطوير 4 أحياء في المحافظتين بإجمالي 102 محور وشارع.

وأضاف الوزير- خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الحملة، الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والبيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة، ونائب وزير الشباب- أن الهدف من الحملة هو تحسين الظروف المحيطة بالمواطن، مع التأكيد على ضرورة المشاركة المجتمعية في تطوير هذه الأحياء، والمحافظة على ما يتم إنجازه، إضافة إلى التأكيد على دور الشباب المهم في المشاركة في تطوير هذه الأحياء، والحفاظ على ما يتم إنجازه، بل إن شبابنا قادر على المشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن بوجه عام.

واستطرد قائلا “شبابنا يقدر” لأنه قدر على تغيير مصر، ونجح مرتين، وعليه أن يبدأ ثورة العمل والإنتاج، شبابنا سيقود ونحن معه، سنسانده ونعطى الفرصة لتواصل الأجيال، ونحن كحكومة نعمل فى منظومة واحدة، وليس لدينا رفاهية الوقت، وقد لجأنا للمجتمع المدني متمثلا في اتحاد المقاولين، وكانت الاستجابة قوية، الجميع أكد أنه سيعمل معنا بلا سقف، لأن بلدنا أعطتنا الكثير، وهناك التزام تام من جميع مقاولي مصر.

وأشار المهندس محلب إلى أنه يشارك في الحملة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والشباب ومحافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى اتحاد مقاولي التشييد والبناء “شركات المقاولات” والمجتمع المدني.

وأكد أنه سيتم تفعيل القانون الذي يعاقب السيارات التي تلقي مخلفات البناء في الشوارع، وستصادر هذه السيارات، فهذه السلوكيات تمثل إرهابا وإحباطا للمجتمع، وسنتصدى حكومة وشعبا لكل من يعبث بمقدرات هذا الوطن.

وأشار الوزير إلى أن المناطق المختارة بالقاهرة هي: وسط البلد وجاردن سيتي والزيتون، وبالجيزة إمبابة والعجوزة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من أعمال النظافة، وترميم واستكمال أسفلت الشوارع، والأرصفة والبردورات، إضافة إلى أعمال الإنارة، والتشجير، ودهانات أسفل الكباري، وحوائط الأنفاق، والأسوار، مؤكدا أنه تم توزيع شركات المقاولات المشاركة بالحملة على المحاور والشوارع الموجودة بكل منطقة.

وأعلن المهندس محلب أنه تم التنسيق مع رؤساء الأحياء المشاركة بالحملة، لتحديد المحاور والشوارع التي سيتم تطويرها، ففي نطاق حي الزيتون سيتم تطوير 10 محاور، هي: جسر السويس، وسنان، وطومنباي، وسليم الأول، وترعة الجبل، والمطرية، والحرية، ومحور شارع السواح، وبورسعيد، ومحور الكابلات يمين.

بينما سيتم تطوير 27 شارعا في منطقة وسط البلد، هي: البستان، والفلكي، وهدى شعراوي، والتحرير، وقصر النيل، والجمهورية، ومحمد محمود، وميدان عابدين، وعبدالخالق ثروت، وعدلي، وجمعية الشبان المسلمين، ومحمود بسيوني، ورمسيس، وجواد حسنى، وشامبليون، وميدان عبدالمنعم رياض، وميدان الفلكي، وميدان محمد نجيب، وكوبري قصر النيل، وكوبري الجلاء، وكورنيش النيل من كوبري أكتوبر إلى شارع التحرير، ومحمد صبري أبوعلم، ونفق كمال الدين صلاح، وكريم الدولة، وكوبري أكتوبر من عبدالمنعم رياض إلى نزلة الدقي، والبورصة الجديدة، وشارع شريف باشا.

كما تم الاتفاق على تطوير 25 شارعا بمنطقة جاردن سيتي هى: عبدالقادر حمزة، لواظوغلي، والشمس، وأوزوريس، وإيزيس،و الإبراهيمي، وأحمد باشا راغب، وعبدالرحمن فهمى، ومحمد على جناح، والجهادية، ومصطفى الديواني، وحسن مراد، ومديرية التحرير، وكامل الشناوي، وعبداللطيف بلطية، والديواني، وخليل أغا، والحديقة، ورستم، وكورنيش النيل، والأمير سيف، وتوفيق دياب، والقصر العيني، وعائشة التيمورية، وشارع الزعيم غاندي.

وأضاف المهندس محلب أنه في محافظة الجيزة، سيتم تطوير 19 شارعا في منطقة إمبابة هي: النيل، والبوهي، والوحدة، والقومية، ومحمد حجازي، والطيار فكري، والمطار، وترعة السواحل، والسودان، والمحطة، وسعد زغلول، ونصوح، وشارع البراجيل، والأقصر، وبشتيل، والإمام الغزالي، والاعتماد، والعروبة، وشارع ترعة بشتيل.

وفي منطقة العجوزة تم الاتفاق على تطوير 21 شارعا هي: المراغي، وشاهين، وحافظ حسن، وعبدالمنعم رياض، وفوه، والمتحف الزراعي، والنيل، والبطل أحمد عبدالعزيز، ووادي النيل، ورشيد، وأحمد عرابي، والحجاز، وسوريا، وشهاب، ودمشق، وجامعة الدول العربية، ولبنان، والسودان، وبطىء المحور، و26 يوليو، وشارع النيل الأبيض.

أ ش أ